النائب درويش تابع مع مصلحة مياه الشمال أزمة انقطاع المياه عن أحياء في طرابلس

تواصل النائب علي درويش مع مصلحة مياه الشمال لمعالجة الأزمة المستجدة في أحياء جبل محسن ومشروع الحريري وتعطل الشبكة، مما أدى لانقطاع المياه لأيام.

وكانت فاعليات شعبية زارت النائب درويش في مكتبه في جبل محسن إطلع منها على مشاكل المنطقة وعودة ضخ المياه بعد إصلاح الاعطال، وشكر الوفد لدرويش جهوده الدائمة ومساعيه بعودة المياه الى المنازل.

من جهته اعتبر النائب درويش أن “أبسط حقوق الناس، وهي المياه، باتت هناك صعوبة بوصولها، وخصوصا بعد الأضرار التي تعرضت لها الشبكة”.

وأضاف: “تابعنا مع مصلحة المياه في الشمال أزمة إنقطاع المياه في جبل محسن ومشروع الحريري، حيث تم التجاوب مشكورين ومعالجة الأعطال التي أدت لإنقطاعها، حيث عاد ضخ المياه بوتيرة أفضل لمعظم الأحياء، ونتابع استكمال الإجراءات اللازمة في المناطق الشعبية في طرابلس التي وجب ان تكون أولى أولويات أجهزة الدولة كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام