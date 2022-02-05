قوى الأمن اللبناني: توقيف متورطة بمحاولة تهريب كبتاغون بالشوكولا

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة “كبتاغون” إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من الشوكولا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه. وبتفتيشه، عثر بداخله على 27 كلغ من مادة الكبتاغون المخدرة، أي بما يوازي /150،000/ حبة تم طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة، وتغليفها بمادة الشوكولا، ووضعها في علب مخصصة للحلويات.

من خلال التنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصة، تم توقيف متورطة في هذه العملية، وتدعى ح. ط. (مواليد عام 1995، لبنانية). ضبط بحوزتها بطاقة هوية مزورة تستخدمها في عمليات التهريب، إضافة إلى كمية من حبوب “الكبتاغون”. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية