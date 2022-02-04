تعيين ستولتبيرغ محافظا للبنك المركزي النرويجي بعد انتهاء ولايته كأمين عام لـ”الناتو”

قررت الحكومة النرويجية الجمعة، تعيين الأمين العام الحالي لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لمنصب رئيس البنك المركزي بعد انتهاء ولايته كأمين عام للحلف. وقالت الحكومة في بيان “تعيين الأمين العام ينس ستولتنبرغ في منصب رئيس البنك المركزي لمدة ست سنوات. وسيتولى منصبه من التاريخ الذي تحدده وزارة المالية”.

وقال وزير المالية تريغفي سلوغسفولد فيدوم “كنت قلقا بشأن العثور على أفضل من يشغل منصب رئيس البنك المركزي النرويجي، وأنا متأكد من أن ينس ستولتنبرغ هو أحدهم”. وأشار إلى أن مزيجًا من التعليم المالي، وفهم المجتمع والخبرة الإدارية، والذي لم يفعله سوى قلة من الناس في النرويج، ساعد ستولتنبرغ على الارتقاء إلى منصب رفيع.

في الوقت نفسه، فإن المنافس الرئيسي لستولتنبرغ، نائب رئيس البنك المركزي إيدا وولدن باش، سيتولى أمور البنك حتى يتمكن ستولتنبرغ من تولي هذا المنصب – حيث تنتهي فترة وظيفته (في الحلف) في الخريف فقط. وأفادت وزارة المالية في النرويج، بوقت سابق، أن الأمين العام لحلف الناتو، رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، ينس ستولتنبرغ، كان واحدا من بين 22 متقدما لشغل منصب رئيس البنك المركزي النرويجي.

في الوقت نفسه شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي( الناتو) على أنه لن يكون قادرا على تولي منصب جديد، حتى انتهاء فترة ولايته في الحلف في 30 أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

المصدر: سبوتنيك