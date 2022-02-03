أردوغان يعلق قبيل زيارته لأوكرانيا: ندعو جميع الأطراف إلى الحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع أطراف النزاع حول أوكرانيا إلى “ضبط النفس والحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة في ضوء التوتر الحاصل بسبب الأزمة الأوكرانية”. وأضاف أردوغان، خلال كلمته الخميس، قبيل توجهه إلى أوكرانيا، “نتابع التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب، ونعبر في كل منصة عن دعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا”.

إلى ذلك، قالت الخارجية التركية في بيانها “تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفي هذا الإطار لا تعترف بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم (من قبل روسيا)، أمّا في دونباس (شرقي اوكرانيا)، فإنها تؤيد إيجاد حل سلمي يتوافق مع القانون الدولي”. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “أوكرانيا حليف استراتيجي لتركيا، وكان هناك تقدم ملحوظ في العلاقات خلال السنوات الأخيرة على أساس التفاهم المتبادل والثقة والمصالح المشتركة”. وقالت إن “هذا التقدم الملحوظ ساهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وذكرت أن “الجهود المشتركة لحماية حقوق ومصالح تتار القرم الأتراك الذين يقيمون جسرا للصداقة والتعاون بين البلدين، عززت العلاقات التركية-الأوكرانية”. ومن المقرر أن يتوجه أردوغان الخميس إلى أوكرانيا، في زيارة تعد فرصة جيدة لبحث سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما، فضلا عن التطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم