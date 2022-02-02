برلماني ايراني: مبيعات النفط نمت 40 بالمئة

أكد نائب بمجلس الشورى الاسلامي ،علي رضا نظري، أن مبيعات النفط الايراني شهدت بالوقت الراهن نموا بنسبة تصل الى 40 بالمئة على اساس سنوي.

وأضاف النائب ” علي رضا نظري” في تصريح ، أن مبيعات المنتجات غير النفطية شهد زيادة ” مذهلة” عن العام السابق.

وأستطرد أن اداء الحكومة والاقتصاد ليس رهنا بالمفاوضات النووية، وأن قضايا البلاد لا تربط بالمفاوضات مع الغرب،الذي حدد موعدا للوصول الى اتفاق بالمقابل ايران ليست على عجلة بهذا الامر.

وكان وزير التجارة والصناعة المعادن الايراني قد أكد في تصريح سابق، أن مبيعات النفط ومكثفات الغاز نمت 40 بالمئة عن الشهر الاخير من فترة ولاية الحكومة السابقة( انتهت اغسطس/آب 2021)، وأن هذايعكس المقاربة الفاعلة في الاوضاع العصيبة.

المصدر: وكالة انباء فارس