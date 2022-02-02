الشيخان القطان وعبد الرزاق عرضا مع الشيخ دعموش للاوضاع

زار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في مكتبه في بيروت، وجرى البحث في آخر التطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

وأكد المجتمعون “وجوب حفظ الوحدة الوطنية والإسلامية والتمسك اليوم أكثر بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تحافظ على وجود لبنان وقوته في مواجهة كل التحديات”.

وأسفوا “للوضع المعيشي الصعب بسبب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميريكي”، مشددين على “وجوب التكافل الإجتماعي بين اللبنانيين خصوصا في هذه الظروف الصعبة، سيما أن الدولة غائبة عن المراقبة والمحاسبة ولا تقوم بواجباتها تجاه الشعب، ناهيك عن غفلتها عن مراقبة التجار الذين يجسدون أبشع صور الجشع والطمع اللامحدود واللامتنتهي، خصوصا مع تراجع سعر صرف الدولار الى ما دون الـ 20 ألف ليرة لبنانية، ولا نجد مراقبة جدية ومحاسبة من وزارة الاقتصاد وأجهزة الدولة، لذلك لم نلمس تراجعا صحيحا لأسعار السلع والمواد الغذائية كافة”.

وختموا، مطالبين الدولة بـ”القيام بواجباتها في مراقبة الأسواق والتجار وانزال اقسى العقوبات بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام