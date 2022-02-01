معهد البحوث الصناعية: بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال الشهر الماضي

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2022، وفيه:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2,371 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 32 بيان جمركي

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 565 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 452 بيان جمركي

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1,322 بيان جمركي

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1,173 بيان جمركي

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 33 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (18)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (4)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (8).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 30 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 75.4% ونسبة المواد الفعالة 1.6 %- 9000 كغ – تركيا- مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل- نسبة الملح 18% – 6650 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/ خيم خارجية – مقاومة التمزق: السداء 1.4 واللحمة 2.1- 40 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام