معهد البحوث الصناعية: بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال الشهر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 15:36

معهد البحوث الصناعية: بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال الشهر الماضي

منذ 1 ساعة 1 February، 2022
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لبنان

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2022، وفيه:

–    البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد                                            2,371 بيان جمركي
–    البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)                            32    بيان جمركي
–    البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة                            565    بيان جمركي
–    البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)    452    بيان جمركي
–    البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة                                            1,322    بيان جمركي
–    البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه                                                1,173    بيان جمركي
–    البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:                                33    بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (18)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (4)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (8).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
–    البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح                                    30    بيان جمركي
–    البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:                            3      بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 75.4% ونسبة المواد الفعالة 1.6 %- 9000 كغ – تركيا- مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل- نسبة الملح 18% – 6650 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/ خيم خارجية – مقاومة التمزق: السداء 1.4 واللحمة 2.1- 40 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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