وزير الصناعة يجول في معهد البحوث الصناعية: صرح وطني وعلمي ومرجعيّة لدفع الاقتصاد والنمو

جال وزير الصناعة جورج بوشكيان في معهد البحوث الصناعية تلبيةّ لدعوة المدير العام للمعهد بسّام الفرنّ بمشاركة المدير العام للوزارة داني جدعون والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور المهندسة لينا درغام ومديري وكوادر ورؤساء الأقسام والمراكز في المعهد. وتفقّد المختبرات، واستمع إلى شروح تفصيلية عن تجهيزاتها وطرق عملها.

وقبل الجولة عقد اجتماع في قاعة المحاضرات عرض فيه فيلم حول تاريخ المعهد ومراحل تطوره.

ورحّب الفرنّ بالوزير صديق المعهد والمطّلع على ماهية وطبيعة عمله والداعم له. وتمنّى له النجاح في مهامه الوزاريّة مشدّداً على وضع المعهد بتصرفه والمساهمة في نمو الاقتصاد اللبناني وتحديث الصناعة الوطنيّة.

وردّ الوزير بوشكيان معلناً افتخاره وافتخار اللبنانيين بمعهد البحوث الصناعية، كاشفاً أنه سيدعو البعثات والمنظمات والموفدين اللبنانيين لعقد الاجتماعات في المعهد الذي يعتبر مرجعيّة وركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وقال “يسعدني أن أزور معهد البحوث الصناعية لأتفقّد مختبراته وأقسامه ومراكزه البحثية، كما يشرّفني أن أتواجد في هذا الصرح الوطني والعلمي والاقتصادي والصناعي المتطوّر والمتقدّم الذي يعتبر ركنا أساسيا ومرجعية للمؤسسات ودافعا لنجاحها وازدهارها”.

ماهية المعهد وكيانه

وفي نبذة عن ماهية المعهد وكيانه، فإن معهد البحوث الصناعية هو مؤسسة لبنانية ذات نفع عام، للدروس والبحوث الصناعية – العلمية التطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي والعلمي، لا تتوخى الربح، غير ذات غاية تجارية، تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، لها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الأعمال المشابهة، تأسست عام 1953 وأصبحت مرتبطة بوزارة الصناعة بموجب المادة 3 من القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997؛ إن معهد البحوث الصناعية خاضع للقانون الخاص ولأنظمته الأساسية والداخلية والمالية.

يتمتع المعهد بالاستقلال المالي والإداري وخاضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة بالنسبة لمساهمات الدولة التي يستفيد منها المعهد.

مركز المعهد الرئيسي في الحدث وله الحق في أن ينشئ فروعاً في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية والخارج.

المعهد مركز وطني للبحوث مستقل وهو يجمع:

1- كفاءات العلم والخبرة والاختصاص

2- الوسائل المادية والأجهزة العلمية

3- المعلومات والوثائق الفنية

ويعمل على توفير خدمات اختصاصية وعلمية موثوق بها للاقتصاد الوطني وللصناعة القائمة وتلك التي يمكن تأسيسها بهدف الإنماء الصناعي وذلك في شكل:

1- استشارات

2- دروس وبحوث

3- فحص وقياس وتحليل

يسعى المعهد بكافة نشاطاته وأعماله كافة لتحقيق الأهداف الآتية:

• إجراء البحوث والدروس بهدف قيام صناعات جديدة.

• إجراء البحوث والدروس المتعلقة بالمواد والأشياء بقصد التعرف إليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها.

• توفير الاستشارات الاختصاصية من تكنولوجية وإدارية واقتصادية للصناعة القائمة بهدف الإنماء أو التطوير الصناعي وتشجيع إنشاء صناعات جديدة.

• توفير خدمات معترف بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والأشياء وإصدار شهادات الجودة وشهادات المطابقة.

• التعاون الوثيق مع الهيئات الرسمية الوطنية والدولية والمؤسسات الاقتصادية والنقابية بغية الإنماء الاقتصادي.

يكوّن المعهد جهازاً من الخبراء والاختصاصيين الدائمين الموثوق بهم لتنفيذ أعماله ويساند هذا الجهاز جهاز آخر من الإداريين والمحاسبين والكَتَبة ليقوم بأعباء الأعمال الإدارية والخدمات الداخلية

القواعد الأخلاقية المهنية

يتقيّد معهد البحوث الصناعية، في جميع أعماله ونشاطاته، بالمبادئ الأخلاقية والقواعد المهنية ويلتزم المحافظة على مصالح عملائه على أحسن وجه. ويعتبر المعلومات أو العمليات أو الأساليب الفنية المستنبطة لحساب العميل ملكاً له ويحرص على اعتبارها سرية.

المصدر: بريد الموقع