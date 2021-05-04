أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف معهد البحوث الصناعية تطبيقها

صدر عن معهد البحوث الصناعية، بيان حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقه اخلال شهر نيسان2021.

ومجموع البيانات التي تمت معالجتها في المعهد خلال شهر نيسان 2021 بلغ 1.763 بيانا جمركيا، بما فيها 313 بيانات جمركية خاصة بمستلزمات طبية تشمل 7 بيانات لمكثفات أوكسيجين (Oxygen Concentrator) بلغ عددها 769 جهاز. أما تفاصيلها فهي كالتالي:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.763 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 22 بيان جمركي

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 506 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 451 بيان جمركي

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 784 بيان جمركي

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 809 بيان جمركي

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 40 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي:

سائل جلي (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (33)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، زيت هيدروليك (1)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 36 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 4 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

بطاريات – اداء منخفض – 5000 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس / بطاريات – اداء منخفض – 300 قطعة- الصين – مرفأ بيروت / زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 650 بدل 150- 200 غالون – قبرص – مرفأ بيروت / معقمات سائلة -غير فعال – 16466 ليتر – إيران – مرفأ طرابلس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام