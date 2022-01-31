المشاط يبارك عملية “إعصار اليمن الثالثة” في العمق الإماراتي

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط “لأبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير عملية إعصار اليمن الثالثة”.

وأكد المشاط الاثنين أن “هذه العملية التي حققت أهدافها بالعمق الإماراتي في أبوظبي ودبي، تأتي رداً على جرائم الإمارات وعدوانها وحصارها على الشعب اليمني:، وشدد على ان “الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان وأن أسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها”، ولفت الى ان “عامل الاستقرار هو التخلي عن مشروعهم العدواني على الشعب اليمني ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال”.

وقال المشاط “كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات”، واضاف “نؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا”.

المصدر: موقع انصار الله