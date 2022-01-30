العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بالتضييق على الفلسطينيين بالاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 17:34

العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بالتضييق على الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

منذ 1 ساعة 30 January، 2022
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

هدمت جرافات العدو الإسرائيلي الأحد منزلا قيد الانشاء واعتقلت مواطنا وصادرت سيارة في قرية العقبة في الاغوار بالاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافها عسكرية اقتحمت قرية العقبة في الاغوار الشمالية وهدمت منزل المواطن ابراهيم طالب والبالغة مساحته 180 مترا مربعا بحجة البناء دون ترخيص، كما اعتقلت المواطن ياسين احمد طالب خلال تواجده في المنزل قبل عملية الهدم”.

واضافت المصادر أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت سيارة المواطن ياسين قبل انسحابها من القرية”.

المصدر: وكالة معاً

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