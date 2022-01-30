حماس استنكرت استقبال الامارات لرئيس كيان العدو الاسرائيلي: تشجيع على جرائمه

استنكرت حركة “حماس” استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان العدو الصهيونى على أراضيها. وشدد على رفضها “لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وقادة كيانه المزعوم”.

وقالت الحركة في بيان لها الأحد إن “استقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال، وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا”، وأضافت أنه “من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى”.

وأشارت الحركة الى ان “هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع”، ودعت إلى “التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية”.

المصدر: فلسطين اليوم