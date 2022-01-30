رئيس كيان العدو الاسرائيلي وصل الى الامارات.. وطائرته مرت عبر الأجواء السعودية

وصل رئيس كيان العدو الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس صهيوني لدولة الإمارات.

وكان في استقبال هرتسوغ بالمطار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وذكر مكتب هرتسوغ في بيان له أن الطائرة التي أقلته مرت عبر الأجواء السعودية.

وقال هرتسوغ “نشعر بالغبطة لأننا نزور الإمارات”، وتابع “أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحول تاريخي”.

وفي إطار زيارته التي تستغرق يومين، سيعقد هرتسوغ اجتماعات مع محمد بن زايد آل نهيان، عبدالله بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

المصدر: روسيا اليوم