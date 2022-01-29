الرئيس عون من دار الفتوى: الانتخابات في موعدها.. ولن نقبل بعدم مشاركة الطائفة السنية فيها

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، صباح اليوم السبت، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث جرى التداول في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة.

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال الرئيس عون “إنّه جرى التأكيد على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه”.

وأضاف الرئيس عون إنّ “لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة”، مشيرًا إلى أنّه تطرّق مع المفتي دريان “الى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة”.

وذكر الرئيس عون أنّه جرى “التطرق الى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، وكان الرأي متفقًا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأنّ الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد”.

وأكّد الرئيس عون “أننا نقوم بجميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، ولا أجد أي سبب لتأجيلها”.

وعلّق الرئيس عون على قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، قائلا :”إننا لن نقبل بعدم مشاركة الطائفة السنية في هذه الانتخابات، كما أنّ امتناع مكوّن من المكونات اللبنانية وعزوفه عن المشاركة يهدّد المجتمع اللبناني”.

المصدر: رئاسة الجمهورية