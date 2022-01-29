٢١٢ عنوان كتاب عن منشورات الهدى في المعرض الافتراضي للكتاب

بالتزامن مع إقامة معرض الكتاب الافتراضي الثاني في طهران، قدمت منشورات الهدى الدولية في رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ومؤسسة الثقافة والفنون 99 عنوانًا من الكتب في القسم الداخلي، ومن بين هذه العناوين المعروضة كتاب “فلسفة علم الكلام” للكاتب المرحوم هاري أوسترين وولفسن، ترجمة الدكتور أحمد آرام، حيث دخل سوق الكتاب من جديد بعد ٣٢ عامًا بمراجعةٍ جديدة.

ومن الإصدارات الحديثة الأخرى لهذه المنشورات، والتي ستكون متوافرة في المعرض، كتاب “الإسلام وتحديات العصر الحديث”، و”دراسة نقدية لفلسفة الأخلاق لريتشارد مارفن هير”، و”أرض الليالي البيضاء”، و”السينما الإيرانية واليابانية”، و”تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية- السعودية”، “التاريخ الشفوي للعلماء الإيرانيين وأساتذة اللغة الفارسية في إيطاليا”، “وشمس الفكر في سماء الحياة”.

كما أن لهذه المؤسسة حضورًا فعالًا في قسم مركز رايت الدولي للمعرض. حيث تقدم منشورات الهدى في هذا القسم 113 كتاباً. من بين برامج هذا المعهد في القسم الدولي: السعي للتعريف بالأعمال وتقديم حقوق التأليف والنشر، التواصل مع الناشرين الدوليين، وكذلك تنظيم لقاء افتراضي حول مشاكل عرض الكتب في الأسواق الرقمية الدولية.

نجحت مؤسسة الهدى العالمية للنشر ، برئاسة الشيخ محمد أسدي موحد، و37 عامًا من الخبرة في مجال النشر في البلاد، في نشر أكثر من 2000 كتاب ب 41 لغة متداولة في العالم.

يبدأ المعرض الافتراضي الثاني للكتاب في طهران، في ٢٣ كانون الثاني ويستمر لمدة ثمانية أيام حتى نهاية الشهر.

يمكن للمهتمين الاطلاع على الكتب وشراؤها من خلال زيارة http://ketab.ir/

المصدر: موقع المنار