ايران تستهدف تطعيم 8 ملايين طفل تحت عمر 12 عاما ضد كورونا

أعلن رئيس مركز إدارة الاوبئة بوزارة الصحة الايرانية، عن خطة لتطعيم 8 ملايين طفل تحت عمر 12 عاما ضد كورونا، مبينا أن الفئة العمرية من 9 الى 12 عاما ستتلقى التطعيم في المرحلة الاولى.

وقال محمد مهدي غويا: ان جميع الاطفال من عمر 9 الى 12 عاما في البلاد، يمكنهم مراجعة مراكز التطعيم ضد كوفيد19 بصحبة والديهم لتلقي التطعيم، وبعد الانتهاء من هذه الفئة العمرية، ستتم دعوة افراد الفئة العمرية الادنى ايضا لتلقي التطعيم.

وأضاف: ان الدراسة لتطعيم الافراد تحت 12 عاما في المجتمع بدأت منذ 6 أشهر وينفذها فريق من أبرز أساتذة البلاد من ذوي التخصصات العالية، وقد شملت الدراسة كيفية التطعيم واختيار نوع اللقاح والفترة الزمنية للتطعيم.

وتابع: بعد المصادقة على البروتوكول ذي الصلة في اللجنة الوطنية للتطعيم واللجنة العلمية لكوفيد19 بوزارة الصحة وبالتالي في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بدأت خطة التطعيم لهذه الفئة العمرية.

ودعا هذا المسؤول، الوالدين الى الإسراع في تطعيم اولادهم ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم الدراسي حضوريا، الامر الذي سيساهم بشكل كبير في رفع المستوى الدراسي للتلاميذ.

المصدر: وكالة انباء فارس