باكستان: مقتل 10 جنود بهجوم مسلح

أعلن الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا أمنيا في منطقة نائية جنوب غربي البلاد، ما أدى لاشتباك بالأسلحة النارية أسفر عن مقتل 10 جنود وأحد المهاجمين.

وأشار بيان الجيش إلى أن “الهجوم وقع فجر الأربعاء في بلدة كيش في إقليم بلوشستان، وأن القوات ردت على النيران مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين”، فيما لم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليته عن الهجوم.

وأضاف “قوات الأمن اعتقلت في وقت لاحق 3 مسلحين، وأن البحث عن أولئك الذين شنوا الهجوم لا يزال جاريا”.

ويطالب الانفصاليون في مقاطعة بلوشستان بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد، وعلى الرغم من أن السلطات الباكستانية تقول إنها “قمعت التمرد”، إلى أن العنف ما زال مستمرا في بلوشستان.

وتأتي أحدث أعمال العنف بعد أيام من إعلان جماعة انفصالية مقرها بلوشستان مسؤوليتها عن تفجير في مدينة لاهور أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

المصدر: روسيا اليوم