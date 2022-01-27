الوزير حمية للمنار : مستمرون بعمليات فتح الطرقات واناشد البلديات مواكبتنا بفتح الطرقات داخل البلدات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 21:20
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 9199 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الثلوج تغطي المرتفعات اللبنانية والمناطق الجبلية ابتداء من 700 متر وآليات وزارة الأشغال والجيش تعمل على فتح الطرق
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه للمنار: وضعنا كل امكانات الوزارة واستأجرنا آليات خاصة لمواجهة تداعيات العاصفة
حميه: أناشد المواطنين التقيّد بتوجيهات القوى الأمنية وعدم سلوك الطرقات المقطوعة ولن نوفر أي جهد لفتح الطرقات
حميه: وزارة الأشغال سترفد الخزينة بما لا يقل على 300 مليون دولار من عائدات المطار والأملاك البحرية
وزير الاقتصاد أمين سلام: سنلاحق كل من يستغل الظروف الصعبة للناس ويحتكر المازوت ويخزنه ويرفع أسعاره
وزير الطاقة وليد فياض: تجاوزات كثيرة يرتكبها موزعو المازوت ببيعهم المادة بأسعار عالية والحصول على عمولات
مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد: نعمل على معالجة جميع الاعطال التي تسببت بها العاصفة الثلجية
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يستقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ويبحث معه الشؤون المشتركة
وزير الخارجية القطري يسلم الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي دعوة لحضور قمة الدول المصدرة للغاز في الدوحة
السيد رئيسي: أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة
آل ثاني: متفقون مع طهران على الآثار السلبية لوجود القوات الأجنبية في المنطقة وسياستنا مبنية على الحوار وحسن الجوار
الخارجية الأمريكية: نحث الأمريكيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات
الولايات المتحدة: مقتل امرأة واصابة 4 أخريات بجروح في إطلاق نار وقع في فندق بواشنطن
البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع
الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام عقار فايزر المضادّ لكوفيد-19
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعزل نفسه لمدة 5 أيام بعد مخالطته مصاباً أو أكثر بكوفيد-19
وسائل إعلام فرنسية: السلطات الفرنسية تحقق في انفجار ثان يشتبه أنه وقع خلال رالي داكار في السعودية الشهر الماضي
المنتخب الإيراني لكرة القدم يتأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه على نظيره العراقي في تصفيات قارة أسيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يوجد رد إيجابي من قبل واشنطن إزاء القضية الأساسية في المقترحات الروسية
لافروف: سنرسل لواشنطن ولبعض الدول الغربية استفسارا بشأن أسباب تجاهل التزاماتها المتعلقة بعدم تجزئة الأمن
الخارجية الامريكية: نفضل الحوار والدبلوماسية مع روسيا ونواصل مسار الدفاع والردع في الوقت نفسه
الولايات المتحدة: مقتل امرأة واصابة 4 أخريات بجروح في إطلاق نار وقع في فندق بواشنطن
البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع
الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام عقار فايزر المضادّ لكوفيد-19
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعزل نفسه لمدة 5 أيام بعد مخالطته مصاباً أو أكثر بكوفيد-19
وسائل إعلام فرنسية: السلطات الفرنسية تحقق في انفجار ثان يشتبه أنه وقع خلال رالي داكار في السعودية الشهر الماضي
المنتخب الإيراني لكرة القدم يتأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه على نظيره العراقي في تصفيات قارة أسيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوزير حمية للمنار : مستمرون بعمليات فتح الطرقات واناشد البلديات مواكبتنا بفتح الطرقات داخل البلدات
منذ 58 mins
27 January، 2022
الوزير حمية
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