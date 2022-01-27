الوزير حمية للمنار : مستمرون بعمليات فتح الطرقات واناشد البلديات مواكبتنا بفتح الطرقات داخل البلدات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 21:20

الوزير حمية للمنار : مستمرون بعمليات فتح الطرقات واناشد البلديات مواكبتنا بفتح الطرقات داخل البلدات

منذ 58 mins 27 January، 2022
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