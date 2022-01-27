الولايات المتحدة : مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 18:08

الولايات المتحدة : مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن

منذ 45 mins 27 January، 2022
أخبار موقع المنار

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