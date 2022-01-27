عودة الرحلات في مطار اسطنبول إلى طبيعتها

أعلنت الشركة المشغلة لمطار اسطنبول “İGA” عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وزيادة عدد الرحلات التي سبق أن توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة.

ولفتت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى عودة الرحلات التي توقفت في مطار اسطنبول بسبب الظروف الجوية الناجمة عن تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن تهبط وتقلع 681 طائرة في المطار اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: “لدينا مدرجان مفتوحان ومن المتوقع أن يكون المدرج الثالث جاهزا للعمل خلال النهار، ليس لدينا مسافرين ينتظرون في مبنى الركاب بسبب الأحوال الجوية”.

وأوصت الشركة المشغلة للمطار المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم قبل المجيء إلى المطارات.

وشهدت اسطنبول خلال الأيام الماضية تساقطا كثيفا للثلوج تسبب بتعطل بعض وسائل النقل.

المصدر: وكالة الاناضول