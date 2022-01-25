الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 25 على التوالي

يواصل الأسرى الإداريون، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم للمحاكم الصهيونية لليوم الـ 25 على التوالي.

يُذكر أن قرار المقاطعة لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 25 على التوالي، يأتي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة.

جدير بالذكر، أن قرابة الـ500 أسير إداري يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن.

يُشار إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ كانت خلال شهر أيار/مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم