آلاف الأسر السورية تنزح من الحسكة ودمشق تطالب المنظمات الدولية بالتدخل

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ممثلي المنظمات الدولية العاملة في سورية ولا سيما ممثلي المنظمات الأممية وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية إلى اجتماع طارئ في مقر الوزارة اليوم بشأن الأوضاع الخطيرة والطارئة في الحسكة نتيجة للهجوم الذي تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من تنظيم (داعش) الإرهابي وميليشيات (قسد) الانفصالية وقوات الاحتلال الأمريكي.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الهجوم في الحسكة أوقع ضحايا بين شهداء وجرحى بما فيهم أطفال وأحدث دماراً كبيراً في البنى التحتية للمحافظة وأدى إلى نزوح آلاف الأسر من السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة بحثاً عن الأمان والحماية.

وخلال الاجتماع قامت مديرة إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغ ممثلي هذه المنظمات ولا سيما منظمات الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات المطلوبة للمدنيين والتصدي لتداعيات هذه الكارثة الإنسانية الطارئة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تعاني منها آلاف العائلات السورية النازحة هرباً من الإرهاب وممارسات قوات الاحتلال الأمريكي و(قسد) و(داعش).

كما تم التأكيد على أن العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية هناك هو فرض الإجراءات القسرية الأحادية على سورية وشعبها من قبل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

استقبال 3500 أسرة مهجرة من أحياء الحسكة الجنوبية في مراكز إيواء مؤقتة بمناطق سيطرة الدولة

وازدادت أعداد الأسر المهجرة من أحياء مدينة الحسكة الجنوبية وبلغ عددها 3500 أسرة وصلت إلى مراكز إيواء مؤقتة وسط المدينة عبر الممرات الآمنة التي فتحها الجيش العربي السوري لتأمين الأهالي الذين غادروا منازلهم بسبب تهديدات ميليشيا (قسد) والقصف الذي تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة بذريعة ملاحقة إرهابيين من تنظيم (داعش) هربوا من سجن الثانوية الصناعية بحي غويران.

وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة فإن عدد الأسر المهجرة من الأحياء الجنوبية بلغ 3500 أسرة منذ بدء أحداث سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) الخميس الماضي ولتاريخه حيث تم تأمينهم في مراكز الإيواء المؤقتة وفي منازل الأسر المستضيفة من المجتمع الأهلي.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية إبراهيم خلف في تصريح أنه “نتيجة ازدياد أعداد الأسر المهجرة تم فتح مركزي إيواء مؤقت جديدين ليصبح عدد المراكز 5 موزعة في أرجاء المدينة ويتم العمل على تجهيز مركز سادس في ظل استمرار تدفق الأهالي من الأحياء الجنوبية”.

وأشار خلف إلى أن “مديرية الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات الإغاثية متمثلة بفرع الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الخيرية والمبادرات الأهلية التي تم إطلاقها تعمل على تأمين الأسر المهجرة في مراكز الإيواء المؤقتة بمختلف المساعدات الغذائية والصحية ومياه الشرب والفرشات والبطانيات مع السعي لتقديم الدعم للأسر المستضيفة للعوائل المهجرة”.

وفي السياق تستمر الدوائر الخدمية في عملها لتقديم الخدمات للأسر المهجرة الواصلة إلى مركز المدينة حيث بين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن “المركز الطبي المحدث والمركز الإسعافي وسط المدينة مستمران في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للأهالي المهجرين ولأهالي مركز المدينة”.

كما أشار مدير فرع المخابز ماجد فصيح إلى أن “فرن الحسكة الأول يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة والبالغة 27 طناً يومياً بهدف تأمين حاجة الأهالي والأسر المهجرة في ظل توفر مستلزمات الإنتاج من دقيق تمويني ووقود وخميرة”.

بدورهم الأهالي الواصلون إلى مراكز الإيواء طالبوا بضرورة تدخل المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في المحافظة لتقديم يد العون ومساندة الجهود التي تقدمها الجهات الإغاثية في المحافظة في ظل ازدياد أعداد الأسر المهجرة وازدياد الحاجة لتقديم المساعدات المختلفة.

وطالب الأهالي المنظمات الدولية بالدخول إلى الأحياء الجنوبية التي باتت في وضع معيشي محرج في ظل منع ميليشيا (قسد) دخول وخروج الأهالي من هذه الأحياء وبدء انقطاع المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية ووجود حالات إنسانية لكبار السن والمرضى غير القادرين على المغادرة.

المصدر: وكالة سانا