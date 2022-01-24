“المجلس السياسي الأعلى” بارك عملية “إعصار اليمن الثانية”: ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 16:56

“المجلس السياسي الأعلى” بارك عملية “إعصار اليمن الثانية”: ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني

منذ 30 mins 24 January، 2022
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

بارك “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن نجاح عملية “إعصار اليمن الثانية” التي حققت أهدافها في العمقين السعودي والإماراتي تأديباً لهم وردا على جرائمهم ومجازرهم.

وقال المجلس في بيان له الاثنين “ندعو الجيش واللجان والقوة الصاروخية والطيران المسير إلى مضاعفة الجهود نحو عمليات نوعية مركزة ورادعة للمعتدين على اليمن أيا كانوا”.

وأكد المجلس “المضي بثبات في تحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية وعلى من يجهل تاريخ اليمن أن يعيد حساباته اليوم”، وتابع “هذه الرسائل ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني الاستراتيجي المدمر لكل مؤامرات الأمريكي والصهيوني”.

المصدر: المسيرة نت

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