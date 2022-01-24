الشيخ ياسين: لتكن المرحلة المقبلة مرحلة فرج

دعا رئيس لقاء علماء ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي ” جميع المؤمنين والاحرار في العالم للاستفادة من روحية الفكر الذي تختصره سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وأن يتعلموا منها كيف يقفوا في وجه الطغاة والفاسدين الذين يعيثون في وطننا فسادا باسم الطوائف متخذين من مصالحهم سبيلا لافقار البلد وانهيار مؤسساته”.

كلام الشيخ ياسين جاء في كلمة في احتفال بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء والامام الخميني اقيم في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور بحضور حشد من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية.

وقال:” إننا في هذه المناسبة نؤكد ونشدد على المواطنين الاعتماد على وحدتهم والمزيد من التكافل الاجتماعي لمواجهة الازمة لان ما يظهر من ممارسة المسؤولين لا يبشر بالخير ابدا لانه يعتمد على افقار الناس عبر ما يتداول في الموازنة من رفع للضرائب والرسوم مما يزيد الازمة ويضيق الخناق على المواطنين”.

ودعا “المسؤولين ان يتقوا الله وان يعملوا لتكون عودة اجتماعات مجلس الوزراء من اجل الناس لا على الناس لحل المشاكل التي اوقعهم المسؤولون فيها، متمنيا “ان تكون المرحلة القادمة مرحلة فرج لا مزيد من التضييق على الناس”.

وختم موجها “التحية الى روح الامام الخميني الذي اعاد الامل الى الاحرار في العالم بالقضاء على الحرمان والاستضعاف ومواجهة الاستكبار وان تعيش الشعوب حريتها في مواجهة الاستهداف الخارجي والفساد الداخلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام