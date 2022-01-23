الدبيبة يدعو الأطراف الليبية للاستفتاء على مشروع الدستور كأساس للعملية الانتخابية

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأحد، الأطراف في الأزمة السياسية للاستفتاء أولا على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كأساس للعملية الانتخابية، بعد أسابيع من الإخفاق في إطلاق الانتخابات العامة وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال الدبيبة خلال ملتقى حمل عنوان “الدستور أولا”، “نحن في أشد الحاجة اليوم لدستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور”، مضيفا، “مشكلتنا اليوم في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب”.

وتابع الدبيبة “أحث كل الأطراف بدعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب لأي مسارات ليس لها عنوان أو هدف”، داعيا الليبيين لعدم السماح بما وصفه “بإطالة المرحلة الانتقالية مرة أخرى”.

المصدر: سبوتنيك