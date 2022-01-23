عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني يؤكد اتخاذ “خطوات جيدة” في مفاوضات فيينا

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني فدا حسين مالكي، أنه تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية في مفاوضات فيينا النووية لرفع الحظر الجائر. وقال النائب مالكي، في تصريح لمراسل وكالة فارس، “الطرف الآخر قبل أن هناك قرارا لدى الحكومة الايرانية الجديدة بضرورة رفع جميع اشكال الحظر”.

وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قائلاً “المفاوضات بشأن الملف النووي تمضي بصعوبة لأن الجانب الآخر لديه مطالب مفرطة بشأن أنشطة إيران النووية في المفاوضات، وإيران لم ولن تتراجع عن مواقفها المشروعة، وقد أدى ذلك إلى نوع من التفاوض البطيء”.

وأوضح مالكي أن “تحديد موعد لانتهاء المفاوضات يعتبر هروبا الى الامام بالنسبة للطرف الآخر، ويمكن استخدامها للاستهلاك الداخلي والضغط على إيران، ولن يؤثر هذا التوقيت على موقف إيران”.

وفي إشارة إلى التهديد العسكري الأميركي، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي “الحديث عن الخيار العسكري هو خدعة سياسية وللاستهلاك الداخلي للطرف الآخر، لأن هذه القضية لن تكون أبدًا عملية، اذ أن إيران لديها ايضا خيارات عديدة على طاولة المفاوضات”.

المصدر: فارس