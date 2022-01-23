قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي تطلق عملية أمنية واسعة في حوض العظيم في ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول “داعش” في حوض العظيم في ديالى.

وقال الموسوي إنه في تمام الساعة 700 انطلقت ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي.

وأضاف الموسوي ان القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات”، لافتا الى ان ” العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم.

وتابع الموسوي ان ” العملية تهدف إحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا “، لافتا الى ان “العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الادغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات”.

وأشار الموسوي الى ان ” تعرضات داعش بين الحين والآخر ضد قواتنا الأمنية لا يثنينا الا قوة وعزيمة للقتال وملاحقة الارهابيين أينما وجدوا.

كما وشاركت في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى وفرض طوق أمني لمنع تسلل الارهابيين الدواعش ضمن نطاق العمليات في حوض حاوي العظيم.

المصدر: موقع الحشد الشعبي