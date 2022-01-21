سورية : طائرات الاحتلال الأمريكي تدمر مبنى المعهد التقني بالكامل في مدينة الحسكة وأنباء عن نيتها تدمير مبنى كلية الاقتصاد بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا قسد(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 22:54

سورية : طائرات الاحتلال الأمريكي تدمر مبنى المعهد التقني بالكامل في مدينة الحسكة وأنباء عن نيتها تدمير مبنى كلية الاقتصاد بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا قسد(سانا)

منذ 2 ساعة 21 January، 2022
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