المضادات الجوية الأرضية للقوات الأميركية في قاعدة الشدّادي بريف دير الزور تحاول التصدي لهجوم صاروخي عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 21:22

المضادات الجوية الأرضية للقوات الأميركية في قاعدة الشدّادي بريف دير الزور تحاول التصدي لهجوم صاروخي عليها

منذ 2 ساعة 21 January، 2024
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