القبض على 11 فتى يسرقون داخل سوق الخضار الجديد في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 17:28

القبض على 11 فتى يسرقون داخل سوق الخضار الجديد في طرابلس

منذ 42 mins 21 January، 2022
حوادث واخبار امنية
لبنان

ألقى عناصر اللواء 12 في الجيش ومخابرات الجيش وشرطة بلدية طرابلس، القبض على 11 فتى، وهم يسرقون محتويات متنوعة من داخل سوق الخضار الجديد في طرابلس، حيث دخلوا خلسة بعد قص السياج الحديدي.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى مخفر باب التبانة لإجراء المقتضى القانوني.
من جهته، طالب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ب “ضرورة التوسع في التحقيق مع الفتية الموقوفين لمعرفة من المخطط الذي يديرهم ويوجههم”، لافتا الى انه “من المتوقع وجود عصابة منظمة تدير هؤلاء الأولاد ويجب كشفها وإلقاء القبض على كامل أفرادها، لان ذلك مرتبط بسرقات حدثت في السوق سابقا، وخلفت أضرارا كبيرة ماديا ومعنويا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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