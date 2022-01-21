وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الاجتماع مع بلينكن كان مرحلياً والأخير أبدى ارتياحه إزاء تبادل الآراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 14:18

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الاجتماع مع بلينكن كان مرحلياً والأخير أبدى ارتياحه إزاء تبادل الآراء

منذ 11 mins 21 January، 2022
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