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January 21 2022 - 10:40

قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر منزل عائلة سالم بحي الشيخ جراح

منذ 34 mins 21 January، 2022
منزل عائلة سالم
عربي وإقليمي - فلسطين

أفادت مصادر محلية فلسطينية صباح الجمعة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حاصرت منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة؛ تمهيدًا لإخلائه. 

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتدت على سيدة بالسحل والضرب في محيط منزل عائلة سالموأشارت إلى أن نائب رئيس بلدية الاحتلال ارييه كيننج، وصل إلى محيط منزل عائلة سالم وسط اندلاع مناوشات بين الأهالي وقوات الاحتلال في المكان.

ولفتت المصادر، إلى أن طواقم بلدية الاحتلال شرعت بعد ذلك بإنشاء سياج حول أرض عائلة سالم. وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت فجر الأربعاء الماضي 19/1/2022، منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزل وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامنين معهم بقوة السلاح.

المصدر: فلسطين اليوم

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