استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 13:54
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الإرشادات تشمل: فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقودها بالكامل وعدم تعبئة إطاراتها أكثر من اللازم
يقيم حزب الله مجلساً عاشورائياً مركزياً عند الساعة 20:45 بتوقيت بيروت في باحة عاشوراء ـــ الجاموس طيلة ليالي عاشوراء للعام 1445هــ
استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس
منذ 2 ساعة
26 July، 2023
عاجل
استشهاد فلسطيني
قوات الاحتلال الاسرائيلي
نابلس
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