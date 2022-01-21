عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022

العناوين

الأخبار

الحريري (ما) راجع

زعيم السنّة في بيروت لإعلان «إقصاء» نفسه؟

ميقاتي وشقير والأسمر: تسوية على حساب العمال

بيرم امتنع عن حضور اجتماع الهيئات – العمال – ميقاتي

ضرب الفئات الأكثر هشاشة وحماية رأس المال والمصارف

مسخ الموازنة: سلخ للقطاع العام… ولا إصلاحات

البناء

لافروف وبلينكن: لتخفيض التوتر في أوكرانيا… ورئيسي للتعاون الاستراتيجيّ مع بوتين

مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!

الحريريّ يسعى لتفاهم نادي رؤساء الحكومات على سلّة تتضمن الانتخابات

الديار

عون «يكسر الجرة» مع واشنطن وعوكر تتهمه بخلق «عدو وهمي» قبل الانتخابات؟

قلق من «تشرذم» الساحة السنية : الحريري لن يترشّح وعاد لترتيب «البيت الداخلي»

خطة التعافي غير جاهزة وغموض في الموازنة… اسرائيل مُصرّة على تبني «الغاز»!

الجمهورية



جلسة الإثنين للموازنة وبنود متراكمة

لاعتماد خطة التعافي

مجلس الوزراء مكتمل المواصفات وعودة الحريري تُحرّك الاستحقاق الانتخابي

اللواء

الحريري وسلام لن يترشحا.. فمن يُمثّل بيروت؟!

مجلس الوزراء يُنهي «غربته» الاثنين: موازنتان ومراسيم التقديمات والزيادات

النهار

الحريري وكتلته أمام حسم وشيك للقرار

الاسرار

البناء

نقل دبلوماسيّ أوروبيّ عن مسؤول أوروبيّ بارز قوله إنه سمع من وزير الخارجية الأميركية رفضاً للتفكير بضمّ أوكرانيا لحلف الناتو ليس بداعي تفادي اجتياح روسيا لأوكرانيا بل خشية من أن يحصل الاجتياح الروسي بعد ضمّها للحلف ما يجعل الغرب في وضع صعب أمام تحدّي الرد.

قالت مصادر على صلة بنادي رؤساء الحكومات السابقين إن اتفاقاً تم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات والرئيس فؤاد السنيورة منسّقاً للتكتل النيابي الموحّد على أن يحتفظ الرئيس سعد الحريريّ بموقع الزعامة لحين جهوزيّته للعودة كمرشح لرئاسة الحكومة.

نداء الوطن

يتم تناقل معلومات تقول إن حاكم مصرف لبنان أبلغ المجلس المركزي انه سيثبّت سعر صرف الدولار على عشرين ألف ليرة.

يقال إن النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان لم تسلّم بعد اسماء المرشحين الذين تود التحالف معهم في بيروت الاولى الى منصة كلنا ارادة وهي أبلغت الكل انها ستخوض معركتها بعيداً عن الاحزاب.

توقع خبير انتخابي عبر حلقة تلفزيونية ان لا حظوظ لأحد المرشحين في بيروت، وبعدما علم المرشح بالخبر طلب اليه إجراء دراسة عن وضعه على الأرض فاذا بالنتيجة تأتي ايجابية وان حظه بالفوز متوفر.

الجمهورية

يحول بحث في الأرقام وتباين في وجهات النظر دون إنجاز مشروع حساس يتصل بمستقبل البلاد المالي والاقتصادي.

توقعت مراجع سياسية أن ترتفع نسبة الزخم الانتخابي في وقت قريب بعد إطلاق موجة الترشيحات الى الانتخابات النيابية.

رأت جهات سياسية أن إعلان مسؤول في تيار بارز عدم وجود ما يمنع تحالف التيار إنتخابيا مع فريق سياسي أساس على رغم الخلاف بينهما دليل إلى حاجة هذا التيار الماسة الى الاصوات والدعم.

اللواء

يرجح مسؤول كبير أن تتم التغذية بالكهرباء بين 8 و10 ساعات بدءاً من شهر نيسان، إذا سارت الأمور، وفقاً لما هو مرسوم لها..

حدث عتاب بين حليفين، قبل خطوة مفصلية، حول سلسلة خطوات، ساهمت بتعميق الأزمة الداخلية في البلد..

يُصرّ تجار الجملة على التمسك بالأسعار المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ومناشدة أصحاب المحلات الصغيرة التخفيض، حفاظاً على الزبائن!

المصدر: صحف