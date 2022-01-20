سوريا: هروب 20 عنصرا من داعش من سجن الصناعة في مدينة الحسكة بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخل السجن واشتباك مسلح مع الحراس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 23:54

سوريا: هروب 20 عنصرا من داعش من سجن الصناعة في مدينة الحسكة بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخل السجن واشتباك مسلح مع الحراس (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 20 January، 2022
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