تقرير مستشفى بيروت الحكومي: 47 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات و1108 لقاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 21:48

تقرير مستشفى بيروت الحكومي: 47 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات و1108 لقاحات

منذ 2 ساعة 20 January، 2022
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 1008
Sinopharm: 100

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 437 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1528 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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