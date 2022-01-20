مدفعية الجيش السوري تستهدف تحصينات هيئة تحريرالشام في قرى الزيارة والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماه الشمالي الغربي وبلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بريف ادلب الجنوبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 21:48

مدفعية الجيش السوري تستهدف تحصينات هيئة تحريرالشام في قرى الزيارة والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماه الشمالي الغربي وبلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بريف ادلب الجنوبي (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 20 January، 2022
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