مدفعية الجيش السوري تستهدف تحصينات هيئة تحريرالشام في قرى الزيارة والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماه الشمالي الغربي وبلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بريف ادلب الجنوبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 21:48
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مدفعية الجيش السوري تستهدف تحصينات هيئة تحريرالشام في قرى الزيارة والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماه الشمالي الغربي وبلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بريف ادلب الجنوبي (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
20 January، 2022
الجيش السوري
سورية
قصف مدفعي سوري
هيئة تحرير الشام
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