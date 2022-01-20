التحكم المروري: للتواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات للمساعدة قبل الانطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 14:30

التحكم المروري: للتواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات للمساعدة قبل الانطلاق

منذ 49 mins 20 January، 2022
أخبار موقع المنار

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