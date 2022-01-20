وزارة الدفاع الروسية: الأسطول البحري سيجري سلسة مناورات ضخمة الشهر المقبل في جميع مناطق تمركزه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 14:30

وزارة الدفاع الروسية: الأسطول البحري سيجري سلسة مناورات ضخمة الشهر المقبل في جميع مناطق تمركزه (روسيا اليوم)

منذ 20 mins 20 January، 2022
أخبار موقع المنار

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