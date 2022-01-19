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January 19 2022 - 22:38

كورونا في روسيا.. تسجيل 698 وفاة و33899 إصابة جديدة

منذ 15 mins 19 January، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا الأربعاء أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 33899 إصابة جديدة بالعدوى، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (8795 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (4382 حالة، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة) ومقاطعة موسكو (2626 حالة).

في الوقت نفسه، لا تزال حصيلة ضحايا كورونا في روسيا تحت عتبة الـ700 حالة لليوم الرابع على التوالي، برصد 698 حالة وفاة جديدة جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة، وتماثل 22920 مريضا في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم

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