هنية: اغتيال قادة حماس لا يزيدها إلا قوة وإصرارا على دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن “اغتيال قادة حماس وارتقاءهم شهداء لا يزيدها إلا قوةً وإصرارا على دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات”.

كلام هنية جاء الاربعاء خلال اتصال هاتفي بعائلة الشهيد محمود المبحوح القيادي في حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام في ذكرى اغتياله قبل 12 عاما على أيدي العدو الصهيوني في الامارات.

واستعرض هنية مشوار القائد محمود المبحوح الجهادي والنضالي ودوره في تأسيس كتائب القسام إلى جانب إخوانه، ولفت إلى العديد من العمليات الجهادية البطولية التي كان له دور كبير في تنفيذها، فهو من أسر الجندي” آفي سبورتس” للإفراج عن الأسرى.

وأكد هنية أن “الطريق الذي بدأه الشهيد المبحوح في خطف وأسر الجنود لن تتركه المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام”، وقال إن “المبحوح واصل جهاده حتى ارتقائه شهيدا إثر عملية اغتيال جبانة بعد مشوار مشرف وطويل في مقارعة الاحتلال الصهيوني داخل غزة وخارجها”.

المصدر: فلسطين اليوم