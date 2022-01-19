النائب الأول للرئيس الايراني: زيارة رئيسي لروسيا تدل على التحول في العلاقات الدولية للحكومة الايرانية

“مخبر” ادلى بهذا التصريح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الاربعاء؛ مؤكداً ان زيارة رئيسي الى موسكو “في غاية الاهمية نظراً لسياسة الحكومة الايرانية المبنية على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والتي تتواصل بنحو مميز اليوم”. ولفت، إلى أن “هناك العديد من الدعوات الموجهة الى المسؤولين الايرانيين لزيارة البلدان الاخرى، وهو ما يجسد سياسة التعامل المميزة بين ايران وجيرانها خلال المرحلة الراهنة”.

ووصل الرئيس الايراني الاربعاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو، في زيارة رسمية بدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له لدى الوصل الى مطار موسكو الدولي، وزير الطاقة الروسي نيكولاي تشولينوف و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي – الايراني ومساعد وزير الخارجية في هذا البلد. ومن المقرر ان تنعقد القمة بين الرئيسين الر وسي والايراني خلال الساعات المقبلة.

وكان أية الله رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان.