طليس زار نقابة مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ: نأمل البت بمطالب القطاع قبل التحرك الجديد

زار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، يرافقه ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، حيث استقبلهما رئيس النقابة شربل متى في حضور امين الصندوق الياس جريس ناصيف الهبر، المحاسب رودي القزي، امين العلاقات العامة والاعلام شفيق بو سعيد، والاعضاء ايليا حبيب الهبر وفيليب الاشقر، وجرى البحث في واقع قطاع النقل البري في لبنان ولا سيما وضع الشاحنات العمومية العاملة في مرفأ بيروت التي تعرضت الى خسائر فادحة نتيجة للانفجار في المرفأ.

وعرض طليس لما تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول مطالب القطاع في 26/10/2021 في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام والوزراء المعنيين: الداخلية والبلديات، المال والاشغال العامة والنقل حيث تم اعلان الاتفاق من قبل الوزراء.

وشدد طليس على ان “هناك فرصة لمعالجة الموضوع مع انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، نأمل ان يتم البت بهذا الاتفاق قبل موعد التحرك الجديد لقطاع النقل البري والمحدد في 2 و3 و4 شباط المقبل”.

وأكد رئيس النقابة متى “اللتزام موقف اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لما فيه المصلحة العامة ومصلحة قطاع النقل البري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام