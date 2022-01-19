ألمانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد في الـ24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد في وقت مبكر الأربعاء.

وقال معهد روبرت كوخ إن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل 112,323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 وفاة.

وأضاف المعهد أن معدل الإصابات الأسبوعي بلغ 584,4 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام.

وشددت ألمانيا القيود للحد من انتشار العدوى، فحصرت ارتياد الحانات والمطاعم بالأشخاص الذين تلقوا لقاحات معززة أو الذين أجروا اختبارات، بالإضافة إلى التطعيم الكامل أو التعافي.

كما أن القيود على التجمعات لا تزال سارية، إذ يحظر أن يتجاوز عدد الأشخاص خلال المناسبات الخاصة العشرة، أو أسرتين فقط في حال وجود شخص غير مُلقح.

ويأتي ارتفاع الإصابات القياسي في ألمانيا مع انتشار المتحورة أوميكرون التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من الإصابات الجديدة.

ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى فرض الزامية لقاحات كوفيد لتعزيز مناعة السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة، بينهم 60 مليونا تلقحوا اللقاح بالكامل.

لكن معارضة التلقيح تتزايد في هذا البلد الذي شهد تطوير لقاح “فايزر-بيونتيك”، وقد شكك الحزب الديموقراطي الحر “اف دي بي” الشريك في الائتلاف الحكومي بالمشروع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية