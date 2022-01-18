العدو الاسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالقدس المحتلة

أجبرت سلطات العدو الاسرائيلي الثلاثاء عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المقدسي جلال الرجبي أُجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدية بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بأمر من بلدية الاحتلال التي سلّمته قبل عدة أسابيع قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة”.

بدوره، قال المواطن الرجبي إن “عائلته المكونة من سبعة أفراد باتت اليوم بلا مأوى بعد أن أُجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة الاحتلال قبل نحو أسبوعين، حيث منحته مهلة أسبوع لهدمه”، وأضاف أن “بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، وكان يعيش فيه مع زوجته وأولاده”.

كانت سلطات العدو قد أجبرت عائلة شقيقه معاذ الرجبي قبل نحو شهر ونصف الشهر على هدم منزلها قسرا، وتأتي عمليات الهدم التي يتبعها الاحتلال ضمن سياسة التهجير التي يسعى من خلالها لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وإحلال المستوطنين محلهم.

المصدر: فلسطين اليوم