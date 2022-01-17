الرئيس المشاط يرأس اجتماعا لقيادات جهاز الأمن والمخابرات

ترأس المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى – القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية -، اجتماعا اليوم الاثنين ضم رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني وقيادات الجهاز.

جرى خلال الاجتماع استعراض خطة عمل جهاز الأمن والمخابرات للمرحلة القادمة وما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية. وأشاد الرئيس المشاط، بالجهود التي يبذلها الجهاز لتعزيز الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لمواكبة التحديات الراهنة والتصدي لمؤامرات العدوان ومحاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف الجبهة الداخلية. ولفت الرئيس المشاط، إلى أهمية رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن.

المصدر: المسيرة نت