إيران تعلن عن إنتاج مسيّرات قتالية بميزات فريدة

أعلنت ايران أنها طورت أنواعا من الطائرات الخفيفة من دون طيار يمكن إطلاق بعضها يدويا دون الحاجة إلى مدرج للطائرات.

وأشارت إلى أن “مسيرة (نصير) تعمل بمحرك إلكتروني تجنبا لإصدار أصوات عالية ويمكنها حمل 6 كيلوغرامات وتصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وهي مناسبة للعمليات التي تحتاج للتخفي والاستتار، كما أنها تمتع بإمكانية تفكيك مكوناتها وإعادة تركيبها بسهولة”.

وأضافت: “أما مسيرة (قائم)، والتي يتم إطلاقها بصورة يدوية حيث تقذف باليد أو من منصة إطلاق صغيرة، فيمكنها الطيران بسرعة 75 كيلومترا بالساعة، وتستطيع تنفيذ العمليات على مدى 25 كيلومترا، وأن مدة طيرانها تصل إلى 1.5 ساعة”.

وتابعت: “المسيرات من طراز (فراز)، يمكن تزويدها بكاميرات ليلية وحرارية، وكذلك تفكيكها وإعادة تركيبها بسهولة، حيث لا تزن أكثر من خمسة كيلوغرام، ويمكن وضعها في حقيبة ظهر، ومن مواصفاتها أن سرعتها تصل لنحو 100 كيلومتر في الساعة”.

وأوضحت: “بإمكان مسيرات (فراز) التحليق على ارتفاع 3500 متر لمدة 70 دقيقة وعلى بعد 10 كيلومترات، وتعمل بنظام طيران آلي، ويمكنها العودة لنقطة الانطلاق حتى في حال انقطع ارتباطها بمركز القيادة”.

المصدر: روسيا اليوم