مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعقد أي اجتماع في بعبدا بشأن العودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 23:04

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعقد أي اجتماع في بعبدا بشأن العودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء

منذ 44 mins 16 January، 2022
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته قناة “الجديد” مساء اليوم من ان رئيس  الجمهورية العماد ميشال عون “اعطى الاذن” بدهم عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجري في دعاوى قضائية مصرفية، مشيرا الى ان هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة. وأوضح مكتب الاعلام ان الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف.

كذلك نفى مكتب الاعلام ما ذكره الإعلامي جوني منير على شاشة قناة “الجديد”  أيضا عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن “حزب الله” و”حركة  امل” بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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