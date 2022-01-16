وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر سعياً للمصالحة

بدأت وفود ست فصائل فلسطينية بالتوافد الى الجزائر تباعا لبحث ملف المصالحة عملا بالاتفاق الذي تم بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في السادس من ديسمبر/كانون أول الماضي، على استضافة مؤتمر جامع للفصائل.

ويعقد اليوم الجانب الجزائري لقاءات منفصلة مع وفدين يمثلان حركتي فتح وحماس على ان يعقد اجتماعات مماثلة قبل نهاية الشهر الحالي مع وفود الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والجبهة الشعبية – “القيادة العامة”.

وتقول الاوساط الجزائرية إنَّ المسعى الذي يقوده الرئيس تبّون يهدف لتحقيق اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية، وإنجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي.

المصدر: قناة المنار