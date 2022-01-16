الثلوج غطت مرتفعات عكار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الثلج غطى المرتفعات الجبلية كافة في محافظة عكار اعتبارا من 1200 متر وما فوق، الأمر الذي تسبب بقطع العديد من هذه الطرق ومنها: طريق وطى مشمش- مرجحين- الهرمل، القموعة- الهرمل، القموعة القبيات. وطريق القبيات- بيت جعفر لك من محلة المخزن، إضافة الى طريق اكروم- بيت جعفر.

وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب إلى أن “سماكة الثلوج في سهلات القموعة أعالي بلدة فنيدق بلغت حتى الآن حدود ال15 سنتمترا، وما زال تساقط الثلوج مستمرا وتعمل جرافات وزارة الأشغال العامة على إعادة فتح طريق نبع فنيدق -القموعة”.

كما نصح ديب السائقين بتوخي الحذر والتزود بالسلاسل المعدنية لإطارات سياراتهم منعا لحدوث انزلاقات على هذه الطريق نتيجة تشكل الجليد ليلا ومع ساعات الصباح الأولى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام